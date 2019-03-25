СМИ сообщили о возможном дефиците свежей рыбы в России

Российские магазины могут остаться без свежей рыбы, сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов.
Рыбный дефицит, как пояснили специалисты, может возникнуть уже осенью 2019 года. Дело в новых поправках к техническому регламенту о безопасности: в нём присутствует довольно расплывчатая формулировка, согласно которой продавать заражённую паразитами рыбу запрещается.
Однако избавиться от всех паразитов можно лишь после термической обработки — варки или жарки. Так что свежая рыба не может быть полностью чиста, и игроки рынка боятся, что надзорные органы, ссылаясь на правила, начнут снимать с прилавков вообще любую продукцию.
Ранее диетологи рассказали Лайфу, как часто можно есть рыбу.
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