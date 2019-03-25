СМИ сообщили о возможном дефиците свежей рыбы в России

В новых поправках к регламенту о безопасности присутствует формулировка, согласно которой запрещается продавать заражённую паразитами рыбу.

Российские магазины могут остаться без свежей рыбы, сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов.

Рыбный дефицит, как пояснили специалисты, может возникнуть уже осенью 2019 года. Дело в новых поправках к техническому регламенту о безопасности: в нём присутствует довольно расплывчатая формулировка, согласно которой продавать заражённую паразитами рыбу запрещается.

Однако избавиться от всех паразитов можно лишь после термической обработки — варки или жарки. Так что свежая рыба не может быть полностью чиста, и игроки рынка боятся, что надзорные органы, ссылаясь на правила, начнут снимать с прилавков вообще любую продукцию.

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