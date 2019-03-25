Опубликован новый трейлер "Джона Уика — 3", в котором никто не умирает

Киностудия Lionsgate поделилась необычным трейлером своего будущего боевика "Джон Уик — 3". В опубликованном ролике нет ни одной сцены насилия.
Видео посвятили питбулю из приюта. Дело в том, что у Джона Уика (его играет Киану Ривз) особенные отношения с собаками. Сюжет первой части фильма был построен на том, что главный герой мстил банде гангстеров за убийство своего пса, которого Уику перед смертью подарила его супруга. В конце ленты он нашёл себе нового питомца — их дружбе и посвящён очередной трейлер.
Напомним, премьера фильма "Джон Уик — 3" состоится 16 мая.
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