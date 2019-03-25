Итальянского журналиста не пустили на Украину

Сотрудник итальянского гостелеканала направлялся в Киев для съёмок сюжета о выборах нового президента Незалежной.

Журналист итальянского государственного телевидения RAI Марк Иннаро не смог попасть на Украину из-за запрета местных властей. Как заявили итальянцу в украинской госпогранслужбе, запрет на въезд вызван "недостаточными обоснованиями цели пребывания", хотя Иннаро отправлялся в Киев официально для освещения президентских выборов. Более того, он утверждает, что ЦИК Украины уже оформил его аккредитацию для этого, её лишь надо было забрать в Киеве.

В беседе с РИА "Новости" итальянец назвал произошедшее "автоголом в свои ворота". Он вернулся в корпункт своего телеканала, расположенный в Москве, и обратился в посольство с рассказом о произошедшем.

Отмечается, что, кроме того, Марк Иннаро вместе со своим российским оператором должен был сделать серию интервью со священнослужителями УПЦ и лидерами новой украинской церкви, а также с представителями политических и религиозных кругов Украины.

Отметим, что это далеко не первое ограничение работы прессы на Украине со стороны Киева. Как сообщал Лайф, ранее украинские пограничники закрыли въезд в страну для канадского журналиста из-за посещения им Крыма.

Напомним, выборы нового президента Украины пройдут 31 марта. Действующий глава государства Пётр Порошенко уверен в своей победе на выборах, однако его лидерство в антирейтинге кандидатов свидетельствует об обратном. При этом большинство украинцев называют фаворитом предвыборной гонки Владимира Зеленского.