В России могут запретить проходить в музеи с сумками и рюкзаками

В Департаменте музеев Минкультуры не исключили, что в скором времени посетителей могут обязать сдавать сумки и рюкзаки.

Министерство культуры РФ изучит ситуацию с инцидентом в Историческом музее, где журналисты "Московского комсомольца" повесили картину, таким образом решив проверить систему безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ведомственного Департамента музеев Владислава Кононова.

— Есть способы исключить такое в принципе, например, запретив вход в музеи с сумками или рюкзаками или обязав сдавать их в камеру хранения. Да, это создаст посетителям определённые неудобства. Но если идея добавить что-то в экспозицию может кому-то прийти в голову — возможность реализации такого умысла надо исключать, — отметил Кононов.

По его словам, ведомство внимательно изучит ситуацию и даст музеям соответствующие рекомендации. Кроме того, действия журналистов МК будут оценивать правоохранители.

— С этической точки зрения провокацию "Московского комсомольца" категорически не одобряю. Никаких благих намерений такими средствами не достичь. Это моё мнение, — добавил глава департамента.

Накануне стало известно, что группа людей повесила собственную картину на выставке "Николай II. Семья и престол". Позже журналисты МК признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.