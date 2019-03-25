В России могут запретить проходить в музеи с сумками и рюкзаками

Читайте также

В России могут запретить проходить в музеи с сумками и рюкзаками

6

Фото: © Pixabay

В Департаменте музеев Минкультуры не исключили, что в скором времени посетителей могут обязать сдавать сумки и рюкзаки.

Министерство культуры РФ изучит ситуацию с инцидентом в Историческом музее, где журналисты "Московского комсомольца" повесили картину, таким образом решив проверить систему безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ведомственного Департамента музеев Владислава Кононова.

Есть способы исключить такое в принципе, например, запретив вход в музеи с сумками или рюкзаками или обязав сдавать их в камеру хранения. Да, это создаст посетителям определённые неудобства. Но если идея добавить что-то в экспозицию может кому-то прийти в голову — возможность реализации такого умысла надо исключать, — отметил Кононов.

По его словам, ведомство внимательно изучит ситуацию и даст музеям соответствующие рекомендации. Кроме того, действия журналистов МК будут оценивать правоохранители.

С этической точки зрения провокацию "Московского комсомольца" категорически не одобряю. Никаких благих намерений такими средствами не достичь. Это моё мнение, — добавил глава департамента.

Накануне стало известно, что группа людей повесила собственную картину на выставке "Николай II. Семья и престол". Позже журналисты МК признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×