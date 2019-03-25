Россияне списали регулярное употребление алкоголя на избыток праздников

Более 80% женщин и 66% мужчин заявили, что и рады бы не пить, но разве по-трезвому отметишь? Мол, это как-то не по-русски.

Большинство российских граждан употребляют алкоголь из-за непререкаемой традиции выпивать в праздничные дни. Об этом информирует РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМа. Более 73% респондентов признались, что буквально вынуждены регулярно употреблять спиртное из-за обилия красных дней в календаре.

В ходе опроса назывались и другие причины — например, 27,8% россиян признались, что употребляют спиртное ради удовольствия, а 25,3% сослались на успокоительный эффект. Ещё 2,4% респондентов на вопрос о причинах употребления спиртных напитков ответили, что "без этого просто невозможно жить". А 3,3% не стали анализировать причины, а просто заявили, что им не хватает силы воли для того, чтобы бросить пить.

Любопытно, что 17,8% опрошенных назвались абсолютными трезвенниками, поэтому для них вопрос о причинах употребления спиртного оказался неактуален.

Напомним, что, согласно данным Минздрава, не менее 70% смертей российских мужчин трудоспособного возраста связаны с употреблением алкоголя.

Другие исследования гласят, что мужчины в более раннем возрасте формируют привычку к алкоголю, но зато и быстрее лечатся от последствий его употребления. Женщинам приходится значительно хуже. Лайф разбирался, почему женщин сложнее отучить от алкоголя.