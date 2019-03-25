Умер сын полпреда президента на Урале Цуканова

Юрий возглавлял калининградский дворец спорта "Янтарный", неделю назад он покинул пост.

Старший сын бывшего губернатора Калининградской области, полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова Юрий скончался на 32-м году жизни. Об этом рассказал в своём инстаграме глава региона Антон Алиханов.

— Умер Юра Цуканов, сын Николая Николаевича. Мои соболезнования родным и близким. Мы будем помнить Юру умным, целеустремлённым и справедливым, настоящим, — отметил Алиханов.

Юрий Цуканов возглавлял калининградский дворец спорта "Янтарный", неделю назад он покинул пост. У молодого человека было онкологическое заболевание.