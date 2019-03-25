Армия Израиля стягивает дополнительные силы к сектору Газа после обстрела

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Армия Израиля стягивает дополнительные силы к сектору Газа после обстрела

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Фото: © Flickr / patrick brennan

Армия обороны Израиля стягивает дополнительные силы к сектору Газа. Кроме того, объявлена ограниченная мобилизация резервистов, говорится в распространённом военными коммюнике.

Мы в настоящее время направляем две дополнительные бригады в район южного командования. Проводится ограниченная мобилизация резервистов для конкретных подразделений, — говорится в сообщении израильской армии.

Стягивание дополнительных сил и ограниченная мобилизация связаны с ночным обстрелом. Выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле. Есть раненые, в том числе и дети. Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что вынужден прервать визит в США и вернуться на родину.

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