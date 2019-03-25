В Коми учитель умер прямо на занятиях

Приступ случился с мужчиной во время первого урока, к моменту приезда скорой помощи пульса у него уже не было.

В полицию Усть-Вымского района 25 марта поступило сообщение, что на уроке в одном из учебных заведений города Микуня скончался 66-летний учитель, почётный работник образования Владимир Соловьёв. Об этом сообщает "Комиинформ".

По словам местных жителей, приступ произошёл на первом уроке. Учитель истории и обществознания упал, в это время учащихся вывели из помещения, а мужчине стали оказывать первую помощь и вызвали скорую.

По словам очевидцев, к приезду медицинской бригады пульса у Соловьёва уже не было.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

В 2017 году Соловьёву было присвоено звание "Почётный работник образования Республики Коми".