"Мы" Джордана Пила показал третий лучший старт для хорроров в прокате США

Также фильм показал второй результат для всех оригинальных игровых фильмов после "Аватара".

За первые выходные в прокате США фильм Джордана Пила "Мы" собрал 70 миллионов долларов. Это в два раза больше, чем предыдущая лента режиссёра "Прочь". Об этом сообщает Box Office Mojo.

Это позволило новой картине Пила показать третий лучший старт для хорроров в США. "Мы" уступает только "Оно" ($124 млн в первые выходные) и "Хэллоуину" 2018 года ($76 млн).

Помимо этого, "Мы" показал один из лучших стартовых выходных среди всех оригинальных игровых фильмов, которые не связаны с уже существующими франшизами. Лучше только "Аватар" — этому фильму удалось собрать за первые выходные $77 млн.