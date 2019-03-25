Порошенко восхитился мышцами СБУ, "вселяющими страх"

В соцсетях пишут, что трогательное послание украинского лидера является реверансом за организацию прослушки его ключевого конкурента на грядущих выборах.

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил с 27-й годовщиной создания спецслужбы страны. В пафосном посте, опубликованном на "Фейсбуке", политик написал, что мышцы, которые СБУ нарастила за последние пять лет, "вселяют страх во врагов и уверенность в украинское общество".

Отметим, что лишь за последние недели "мускулистые" органы безопасности Украины опозорились как минимум дважды. Сперва СБУ угодила в политический скандал из-за прослушки кандидата в президенты Владимира Зеленского. А на днях СБУ отчиталась о предотвращении теракта в харьковском метро, по традиции увидев в подготовке "руку Москвы".