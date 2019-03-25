Жена Дацика сообщила в полицию, что он избил их детей

По словам женщины, в ходе ссоры её муж несколько раз сделал сыну и дочери замечания, после чего нанёс им телесные повреждения.

Московская полиция проверяет данные об избиении бойцом тайского бокса Вячеславом Дациком своих дочери и сына, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что 24 марта в полицию пришла супруга Дацика Ксения, которая заявила о нанесении их детям телесных повреждений на улице Большой Семёновской.

Оперативники выяснили, что Дацик проводил время вместе с 14-летним сыном и 11-летней дочерью в фитнес-клубе. В ходе ссоры мужчина несколько раз сделал детям замечания, после чего нанёс им телесные повреждения.

Уточняется, что травмы не опасны для жизни и здоровья детей. По информации источника, дети в медпомощи не нуждались. Тяжесть причинённых им травм установят при обращении в больницу.

Полицейские задержали Дацика, получили от него объяснения и взяли обязательство о явке. Устанавливаются подробности произошедшего.

Дацик — боец смешанных единоборств. В 2007 году он был задержан за нападения на салоны сотовой связи. Тогда его признали невменяемым и направили на лечение в психиатрическую больницу в Петербурге, но в 2010 году он сбежал в Норвегию. Там его задержали за незаконное ношение оружия и в 2011 году экстрадировали в Россию, где через год он был приговорён за разбой к пяти годам колонии.

В 2016 году, после выхода на свободу, Дацик напал на бордель в Петербурге: в Сеть попали записи, на которых он силой вывел раздетых девушек вместе с их клиентами на улицу и повёл в полицию. В марте его приговорили за это к 3,5 года колонии, а уже в феврале этого года Дацик вышел на свободу, так как находился под стражей в течение двух лет.