По словам ветерана государственной безопасности СССР, сейчас Киев интересует лишь шелест долларов.

Действующая на Украине власть управляется из США и не имеет никакой другой идеи, кроме собственных интересов. С учётом этих двух факторов никакого будущего у этого государства нет. Такое мнение в интервью РИА "Новости" высказал ветеран Службы внешней разведки РФ Георгий Санников, в качестве офицера государственной безопасности СССР в 1950-х годах участвовавший в ликвидации бандитского националистического подполья на Западной Украине.

— То, что сегодня происходит на Украине, — это результат работы американской разведки. Фирменный американский штамп — устроить в стране переворот, снять сливки, а взамен поддерживать там хаос. Причём у границ с Россией, — заявил ветеран.

В то же время Санников отмечает, что, несмотря на внешнее сходство националистического подполья на Западной Украине с нынешними киевскими властями, опирающимися на националистов, первые были прекрасно идеологически подготовленными противниками, а нынешние — дремуче безграмотные.

— У нынешней киевской власти, существующей в американской "матрице", нет никакой идеи, кроме шелеста долларов. Но в любом случае идея национального превосходства — провальная. И никакое государство на этой идее держаться не будет, — сказал Санников, подытожив, что в связи с этим у Украины нет будущего и на это больно смотреть.