Джабаров усомнился в демократичности предстоящих выборов на Украине

Член Совфеда напомнил, что в Киеве сразу заявили о неготовности обеспечить безопасность пребывания граждан РФ на Украине.

Россия может воспользоваться своим правом не признавать результаты президентских выборов на Украине, решение будет принято только после оглашения их результатов. Об этом в беседе с Лайфом рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя намерение Москвы не отправлять своих наблюдателей на украинские выборы.

— Верховная рада даже приняла закон, который запрещает россиянам принимать участие в наблюдении за выборами, и официальные власти киевские давно заявляли на всех встречах своих, что россиян на этих выборах не будет, — заявил Джабаров.

Он подчеркнул, что Москва не стала обсуждать данный вопрос с СПЧ, так как в Киеве сразу же дали понять, что не готовы обеспечить безопасность пребывания граждан РФ на Украине. Отсюда возникает вопрос о демократичности выборов, если отсутствует гарантия их безопасного проведения, добавил член Совфеда.

— Поэтому, я думаю, нужно посмотреть, как они пройдут, и дальше принимать решение: признавать нам результаты выборов или Россия оставит за собой право их не признавать, — сказал Джабаров.

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. В МИД РФ ранее приняли решение не отправлять наблюдателей на выборы.

Лайф сообщал, что Киев отказал ОБСЕ в регистрации 24 наблюдателей из России.