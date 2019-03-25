Джабаров усомнился в демократичности предстоящих выборов на Украине

Читайте также

Джабаров усомнился в демократичности предстоящих выборов на Украине

32

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Член Совфеда напомнил, что в Киеве сразу заявили о неготовности обеспечить безопасность пребывания граждан РФ на Украине.

Россия может воспользоваться своим правом не признавать результаты президентских выборов на Украине, решение будет принято только после оглашения их результатов. Об этом в беседе с Лайфом рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя намерение Москвы не отправлять своих наблюдателей на украинские выборы.

Верховная рада даже приняла закон, который запрещает россиянам принимать участие в наблюдении за выборами, и официальные власти киевские давно заявляли на всех встречах своих, что россиян на этих выборах не будет, — заявил Джабаров.

Он подчеркнул, что Москва не стала обсуждать данный вопрос с СПЧ, так как в Киеве сразу же дали понять, что не готовы обеспечить безопасность пребывания граждан РФ на Украине. Отсюда возникает вопрос о демократичности выборов, если отсутствует гарантия их безопасного проведения, добавил член Совфеда.

Поэтому, я думаю, нужно посмотреть, как они пройдут, и дальше принимать решение: признавать нам результаты выборов или Россия оставит за собой право их не признавать, — сказал Джабаров.

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. В МИД РФ ранее приняли решение не отправлять наблюдателей на выборы.

Лайф сообщал, что Киев отказал ОБСЕ в регистрации 24 наблюдателей из России.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×