Столтенберг: Грузия обязательно станет членом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса. Это обещание он сделал во время своего визита в Тбилиси.

— Грузия — особенный партнёр НАТО. В прошлом году мы вновь подтвердили, что решение Бухарестского саммита 2008 года остаётся в силе и Грузия обязательно станет членом НАТО, — заявил генсек альянса.

Он напомнил о сильном сотрудничестве НАТО и Грузии и учениях, которые они проводят вместе.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорил, что вступление Грузии в Североатлантический альянс может привести к страшному конфликту.