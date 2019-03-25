Столтенберг: Грузия обязательно станет членом НАТО

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Столтенберг: Грузия обязательно станет членом НАТО

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Йенс Столтенберг. Фото: AP Photo/Francisco Seco

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса. Это обещание он сделал во время своего визита в Тбилиси.

Грузия — особенный партнёр НАТО. В прошлом году мы вновь подтвердили, что решение Бухарестского саммита 2008 года остаётся в силе и Грузия обязательно станет членом НАТО, — заявил генсек альянса.

Он напомнил о сильном сотрудничестве НАТО и Грузии и учениях, которые они проводят вместе.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорил, что вступление Грузии в Североатлантический альянс может привести к страшному конфликту.

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