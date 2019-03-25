Киев предложил обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян

Киев предлагает провести 30 марта обмен пленными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 арестованных в России граждан Украины на 25 россиян. Об этом сообщила представитель Киева в гумподгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

— Мы направили письмо представителю России в трёхсторонней контактной группе Грызлову с предложением совершить 30 марта освобождение заложников и политзаключённых. Мы предлагаем, чтобы они забрали 25 россиян в обмен на 25 украинцев... и остаётся неизменной наша позиция забрать 19 наших из оккупированных территорий, а мы готовы помиловать 72 сепаратистов, — сказала Геращенко в эфире канала "Прямой".

По словам вице-спикера Рады, ответ на своё предложение Киев пока не получил.

Как заявляла Геращенко ранее, Украина готова передать России 36 граждан в обмен на украинцев, осуждённых в РФ. В сентябре прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Киев пока не демонстрирует нужной готовности и гибкости в вопросе обмена осуждёнными.