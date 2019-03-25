После смертельного ДТП с "гелендвагеном" в Москве возбуждено уголовное дело

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием "гелендвагена" и "нивы", в котором погибли два человека. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, в ночь на 25 марта на Можайском шоссе в Москве автомобиль "гелендваген" влетел в "ниву", в которой ехала семья из трёх человек. В результате аварии погибли 34-летняя женщина и её дочь-подросток. Отец семейства получил травмы головы. Водитель дорогой иномарки сразу после инцидента скрылся с места аварии.