После смертельного ДТП с "гелендвагеном" в Москве возбуждено уголовное дело

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После смертельного ДТП с "гелендвагеном" в Москве возбуждено уголовное дело

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Фото: © VK/Типичное Одинцово

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием "гелендвагена" и "нивы", в котором погибли два человека. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, в ночь на 25 марта на Можайском шоссе в Москве автомобиль "гелендваген" влетел в "ниву", в которой ехала семья из трёх человек. В результате аварии погибли 34-летняя женщина и её дочь-подросток. Отец семейства получил травмы головы. Водитель дорогой иномарки сразу после инцидента скрылся с места аварии.

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