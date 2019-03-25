Житель Урала застрелил бывшую тёщу и её подругу, чтобы похитить сына

Предполагаемый убийца оставил мальчика у сестры, которая затем передала его матери.

В Челябинской области 25-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве двух женщин и похищении четырёхлетнего ребёнка. Об этом сообщает URA.RU.

— По данным следствия, днём 24 марта в частном доме в посёлке Урожайный Агаповского района в ходе ссоры 25-летний местный житель выстрелами из пистолета смертельно ранил мать бывшей супруги и её знакомую. Ссора произошла из-за отказа в возможности общения с четырёхлетним сыном, — приводит издание комментарий регионального СУ СКР.

Предполагаемый убийца оставил мальчика у сестры, которая затем передала его матери.

Пистолет подозреваемый взял в организации, где работал до этого. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Также проверяется компания, где он работал ранее.