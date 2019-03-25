Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных украинских тюрьмах

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров на пресс-конференции рассказал о существовании тайных украинских тюрем в районе проведения АТО.
— Нельзя обойти стороной такую тему, как тайные тюрьмы в районе проведения АТО, — сказал Прозоров.
По его словам, одна из них, которую называли библиотекой, находится на аэродроме Мариуполя. Экс-сотрудник СБУ добавил, что на первом этаже аэропорта расположены две нерабочие холодильные камеры. Они представляют собой железные комнаты с герметически закрывающимися дверями. В них заводили задержанных людей, содержали абсолютно неофициально, отметил Прозоров.
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