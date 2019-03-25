Глава Владимирской области увеличил расходы на пиар на 77 млн рублей

Кроме того, в период с 2019 по 2022 год планируется уменьшение объёма информации в электронных СМИ.

На официальном портале правовой информации появилось постановление администрации Владимирской области, где говорится об изменениях в постановлении "О мерах по повышению информированности населения о социально-экономическом развитии Владимирской области на 2017–2022 годы".

Согласно нововведениям, затраты на СМИ увеличатся уже в этом году. Согласно прежней редакции, в 2019–2021 годы из областного бюджета на пиар региональной власти в прессе выделялось бы по 27,3 миллиона рублей.

Теперь же в 2019 году на эти цели будет потрачено 51,6 миллиона, а в 2020–2021 годы — по 53,6 миллиона рублей.

Также в период с 2019 по 2022 год местные власти намерены увеличить показатели информированности жителей о социально-экономическом развитии области (с 40 до 43%) и удовлетворённости доступностью информации (с 30 до 33%).

Кроме того, в этот период планируется уменьшение объёма информации в электронных СМИ. В 2019 году он будет составлять 11 500 минут вещания, в последующих — всего 6000 минут.