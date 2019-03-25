Экс-сотрудник СБУ: Украина изначально предполагала массовые жертвы в Донбассе

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Экс-сотрудник СБУ: Украина изначально предполагала массовые жертвы в Донбассе

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Аверин

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что изначальный план Киева об операции в Донбассе предполагал большое количество жертв среди местного населения.

Причём в спецоперациях заранее предполагалось наличие большого количества жертв среди мирного населения, которое, в свою очередь, уже сразу объявлялось пособниками террористов, — заявил Прозоров на пресс-конференции в Москве.

Кроме того, Прозоров сообщил, что после "майдана" работал на российские спецслужбы.

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