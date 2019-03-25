Экс-сотрудник СБУ рассказал о передаче России секретных сведений

По словам украинского силовика, прежде всего переданная информация касалась военной операции Киева в Донбассе.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им важные документы и материалы с 2014 года. Об этом рассказал сам силовик на пресс-конференции в Москве.

— С 1999-го по 2018 год я являлся сотрудником службы безопасности Украины, причём с мая 2014 года работал в центральном аппарате, а именно в штабе антитеррористического центра СБУ. С апреля 2014 года я абсолютно добровольно по идеологическим мотивам оказывал содействие спецслужбам РФ в получении информации о деятельности украинских силовиков, в частности, в районе проведения АТО (операция Киева в Донбассе. — Прим. ред.), — заявил экс-сотрудник украинских спецслужб.

Отметим, как сообщал Лайф, за последние несколько месяцев это далеко не первый представитель силовых ведомств Украины, который покинул подконтрольную Киеву территорию. Ранее в плен ополченцам ДНР добровольно сдался диверсант ВСУ.