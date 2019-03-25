Синоптики зафиксировали первую весеннюю грозу в Подмосковье

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Синоптики зафиксировали первую весеннюю грозу в Подмосковье

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

В Московской области в минувшее воскресенье синоптики зафиксировали первую весеннюю грозу. Об этом сообщает сайт столичного метеобюро.

Случилось это во второй половине дня, когда регион пересекал холодный атмосферный фронт.

Мощные кучево-дождевые облака стали причиной не только ливневых осадков, но и развития грозовой деятельности, — говорится в сообщении.

Грозы, в частности, были отмечены в районе Красногорска и Зеленограда.

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