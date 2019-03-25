Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства

Президент России Владимир Путин завтра 26 марта, вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Об этом журналистам сообщил советник президента по культуре Владимир Толстой.
По его словам, размер каждого вознаграждения составит 2,5 млн рублей.
В числе лауреатов премии значатся театральный режиссёр, основатель новосибирского театра-лаборатории "Асфальт-театр" Сергей Чехов, архитектор Николай Переслегин, художественный руководитель Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин, иллюстратор Борис Диодоров и директор школы "Класс-центр" Сергей Казарновский.
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