Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства

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Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Среди её лауреатов — музыкант, театральный режиссёр, архитектор, иллюстратор и директор школы.

Президент России Владимир Путин завтра 26 марта, вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Об этом журналистам сообщил советник президента по культуре Владимир Толстой.

По его словам, размер каждого вознаграждения составит 2,5 млн рублей.

В числе лауреатов премии значатся театральный режиссёр, основатель новосибирского театра-лаборатории "Асфальт-театр" Сергей Чехов, архитектор Николай Переслегин, художественный руководитель Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин, иллюстратор Борис Диодоров и директор школы "Класс-центр" Сергей Казарновский.

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