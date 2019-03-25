Экс-сотрудник СБУ: К авиакатастрофе MH17 причастна Украина

К авиакатастрофе малайзийского "боинга" в Донбассе причастна украинская сторона, заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

— Моё личное убеждение, и оно подкрепляется... информацией, к катастрофе "боинга" причастна украинская сторона, — заявил экс-сотрудник украинских спецслужб.

Он добавил, что эта информация подтверждается несколькими факторами:

— Первое — феноменально быстрая реакция украинского руководства. Как будто Порошенко и его службы знали заранее. Второе — воздух над боевыми действиями не был закрыт, — говорит Прозоров.

Кроме того, он назвал имена тех, кто причастен к трагедии. По словам Прозорова, это заместитель главы администрации Порошенко Валерий Кондратюк и начальник ГУР.

— Они отвечали за сокрытие информации. Причем последний сделал после Майдана феноменальную карьеру, — подытожил он.

Напомним, самолёт, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Киев заявляет, что ракета была запущена ополченцами. Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, самолёт был сбит ракетой, которая была вывезена на Украину в 1986 году.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили об отсутствии оснований для допроса россиян по делу о MH17.