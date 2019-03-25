Экс-сотрудник СБУ рассказал о нацистских настроениях среди украинских силовиков

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, который сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им важные документы и материалы с 2014 года, рассказал на пресс-конференции в Москве, что среди украинских силовиков всё сильнее распространяются нацистские и фашистские настроения.

По словам Прозорова, доходит даже до использования свастики.

— В силовых структурах широчайшее распространение получают нацистские и фашистские взгляды. Я не говорю сейчас даже о добробатах, в которых это сплошь и рядом, я сам видел у них на касках и свастики, и сдвоенные молнии, и татуировки со свастикой... Я говорю о распространении нацистских идей в линейных частях ВС Украины и Нацгвардии, — пояснил Прозоров.

Ранее он назвал страны, при помощи которых создавалось диверсионное подразделение Украины.