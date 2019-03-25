Экс-сотрудник СБУ заявил, что помогал в освобождении журналистов Life на Украине

Как отметил бывший украинский силовик, несмотря на постоянное давление и реальную угрозу жизни, журналисты вели себя достойно.

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал, что именно он сообщил российским властям о местонахождении задержанных в мае 2014 года украинскими военными журналистов Life News Олега Сидякина и Марата Сайченко. Как уточнил бывший украинский силовик, он тогда работал в группе Службы безопасности Украины в одном из сёл возле Славянска.

— Там были задержаны журналисты Life News, и я сразу сообщил, где они находятся, потому что было много желающих представить ваших коллег военными и начать их допросы. Один из военных предлагал оставить их на солнце и держать без воды и питья. Он говорил, что так поступали в Афганистане, — рассказал Прозоров.

Напомним, журналисты Лайфа Олег Сидякин и Марат Сайченко были задержаны украинскими силовиками 18 мая под Краматорском по подозрению в "пособничестве терроризму". Их продержали в плену шесть суток. В СБУ утверждали, что Марат и Олег не журналисты, а работают "под прикрытием". 25 мая журналисты Лайфа были освобождены, решающую роль в этом сыграл глава Чечни Рамзан Кадыров. Его представители на самолёте доставили Марата и Олега в Грозный, а уже на следующий день они прибыли в Москву. Позднее Олег Сидякин и Марат Сайченко были удостоены ордена Мужества. Награды журналистам вручал лично Владимир Путин.