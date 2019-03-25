Экс-сотрудник СБУ: Диверсионное подразделение Украины создали Британия и США

Подавляющее большинство диверсий было направлено против Донецкой и Луганской народных республик.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил в ходе пресс-конференции в Москве, что диверсионное подразделение украинских спецслужб создавалось при помощи других стран. По его словам, в этом принимали участие специалисты из Великобритании и Соединённых Штатов Америки.

Как отметил Прозоров, именно эти государства несут ответственность за появление в Службе безопасности Украины подразделения, занимавшегося терактами и диверсиями.

Подавляющее большинство диверсий было направлено против Донецкой и Луганской народных республик, добавил экс-сотрудник СБУ. Примечательно, что все такие "мероприятия" Киев объяснял якобы самообстрелами вооружённых сил ДНР и ЛНР.

Ранее Прозоров заявил, что изначальный план Киева об операции в Донбассе предполагал большое количество жертв среди населения.