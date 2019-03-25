Советник президента ответил на предложение Шнурова "разогнать" Минкульт

По его словам, высказывание лидера "Ленинграда" носило шутливый характер и прозвучало в силу его любви эпатировать.

Советник президента России по культуре Владимир Толстой в беседе с корреспондентом Лайфа прокомментировал предложение музыканта Сергея Шнурова "разогнать" Министерство культуры РФ.

— Шнуров, он и не мог иначе. Вы знаете, что он любит эпатировать и высказывания часто носят конфликтный характер. При этом он очень серьёзно относится к своему участию в общественном совете Государственной думы, и, помимо того, на что обратили внимание СМИ, он предлагает много интересных вещей в области культуры, — заявил Толстой.

По его мнению, высказывание лидера "Ленинграда" носило шутливый характер. Советник президента также подчеркнул, что Шнуров на данный момент не мог бы войти в состав Совета по культуре при президенте РФ, так как в ближайшее время в нём не предвидится ротаций.

Напомним, Сергей Шнуров предложил разогнать министерство в ходе слушаний законопроекта "О культуре" в Госдуме. По его мнению, "ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры".