Умер Скотт Уокер, которого называли "Сэлинджером поп-музыки"

На 77-м году жизни умер британско-американский автор-исполнитель Скотт Уокер. Об этом сообщает издание Independent.

Смерть Уокера подтвердил его звукозаписывающий лейбл 4AD. У артиста, которого называли "Сэлинджером поп-музыки", остались дочка Ли, внучка Эмми-Ли и возлюбленная Беверли.

Уокер прославился в 1960-е годы. Тогда, в юном возрасте, он был частью трио The Walker Brothers. Уокер был причастен к созданию хитов The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore) и Make it Easy on Yourself.