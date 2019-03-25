Умер Скотт Уокер, которого называли "Сэлинджером поп-музыки"

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Умер Скотт Уокер, которого называли "Сэлинджером поп-музыки"

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Фото: © Википедия

У автора-исполнителя остались дочка Ли, внучка Эмми-Ли, а также возлюбленная Беверли.

На 77-м году жизни умер британско-американский автор-исполнитель Скотт Уокер. Об этом сообщает издание Independent.

<p>Фото: © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82_(%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86)#/media/File:Fenklup1968ScottWalker.jpg" target="_blank">Википедия</a></p>

Смерть Уокера подтвердил его звукозаписывающий лейбл 4AD. У артиста, которого называли "Сэлинджером поп-музыки", остались дочка Ли, внучка Эмми-Ли и возлюбленная Беверли.

Уокер прославился в 1960-е годы. Тогда, в юном возрасте, он был частью трио The Walker Brothers. Уокер был причастен к созданию хитов The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore) и Make it Easy on Yourself.

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