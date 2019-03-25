Песков о возможности улучшения отношений России и США: Мяч на стороне Вашингтона

Российская сторона неоднократно давала понять, что заинтересована в тёплых отношениях с американцами, считают в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая перспективы улучшения отношений России и США, заявил, что мяч на стороне Вашингтона. По словам представителя Кремля, Путин передал его Трампу ещё в Хельсинки, где они встречались в июле прошлого года.

В то же время, по словам Пескова, российская сторона неоднократно давала понять, что заинтересована в тёплых и деловых отношениях с американцами.

— В данном случае мяч абсолютно там, и этот мяч в Хельсинки был передан президенту Трампу, — резюмировал представитель Кремля.

Напомним, 24 марта Минюст США опубликовал результаты расследования Мюллера. Его вывод: предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, а сам кандидат в президенты вёл избирательную кампанию законно.

По мнению ряда экспертов, расследование предоставляет шанс многое обнулить в отношениях России и США. Так считает и российский сенатор Константин Косачёв.