Песков не стал комментировать заявления экс-сотрудника СБУ о работе на Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать заявления бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, который рассказал о своей работе на российские спецслужбы.

— Я насколько понимаю, это достаточно какие-то новые заявления, поэтому мне здесь нечего сказать, — заявил представитель Кремля.

Прозоров дал пресс-конференцию в Москве. Он рассказал о тайных тюрьмах в Мариуполе, о причастности Украины к крушению MH17 и многом другом.