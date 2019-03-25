Песков назвал расследование Мюллера поисками несуществующей чёрной кошки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по так называемому российскому делу.

— У нас сегодня день работника культуры в РФ, и в этой связи хочется вспомнить, наверное, слова китайского философа, сказавшего, что трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет. Идут века. Но, к сожалению, за океаном понимание этого не наступает, — иронизировал представитель Кремля.

Напомним, 24 марта американский Минюст опубликовал результаты расследования Мюллера. Его вывод: предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, а сам кандидат вёл свою избирательную кампанию законно. Глава Белого дома назвал позорным сам факт этого расследования.