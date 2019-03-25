Путин проведёт совещание с гендиректором Почты России

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Путин проведёт совещание с гендиректором Почты России

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Фото © РИА Новости/Владимир Астапкович

О чём пойдет речь, пока неизвестно. Ранее в компании задумались о доставке лекарств силами почтальонов.

Рабочая неделя президента России Владимира Путина начнётся с подготовки к ряду мероприятий. Кроме того, российский лидер проведёт ряд рабочих встреч, проанонсировал Дмитрий Песков.

— Ряд рабочих встреч запланирован у президента, включая встречу, которая станет публичной. Это совещание с гендиректором Почты России Николаем Подгузовым, — сообщил пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что Почта России задумалась о доставке лекарств. По мнению оператора, данная услуга пользовалась бы популярностью среди населения. При этом десятки отделений по всей стране начали продавать пиво для повышения рентабельности и привлечения дополнительных средств.

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