Путин проведёт совещание с гендиректором Почты России

Рабочая неделя президента России Владимира Путина начнётся с подготовки к ряду мероприятий. Кроме того, российский лидер проведёт ряд рабочих встреч, проанонсировал Дмитрий Песков.
— Ряд рабочих встреч запланирован у президента, включая встречу, которая станет публичной. Это совещание с гендиректором Почты России Николаем Подгузовым, — сообщил пресс-секретарь главы государства.
Ранее сообщалось, что Почта России задумалась о доставке лекарств. По мнению оператора, данная услуга пользовалась бы популярностью среди населения. При этом десятки отделений по всей стране начали продавать пиво для повышения рентабельности и привлечения дополнительных средств.
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