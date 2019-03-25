В Кремле сообщили о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

Ведётся подготовка визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Поездка руководителя Северной Кореи в Российскую Федерацию давно уже обсуждается и готовится, — заявил представитель Кремля.

Он добавил, как только будут какие-либо конкретные договорённости по месту, времени и формату встречи, тут же будет предоставлена эта информация.

Ранее южнокорейские СМИ просто сообщали, что Ким Чен Ын планирует приехать в Россию. В Кремле эту информацию не стали никак комментировать.