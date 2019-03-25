В Кремле сообщили о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

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В Кремле сообщили о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

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Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: ©РИА Новости/Валерий Шарифулин

Ведётся подготовка визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Поездка руководителя Северной Кореи в Российскую Федерацию давно уже обсуждается и готовится, — заявил представитель Кремля.

Он добавил, как только будут какие-либо конкретные договорённости по месту, времени и формату встречи, тут же будет предоставлена эта информация.

Ранее южнокорейские СМИ просто сообщали, что Ким Чен Ын планирует приехать в Россию. В Кремле эту информацию не стали никак комментировать.

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