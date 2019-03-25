Песков переадресовал в Минобороны вопрос о российских военных в Венесуэле

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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о российских военных в Венесуэле

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Фото: © Twitter /Cristian Crespo F.‏

Вопрос о визите группы военных из РФ в Венесуэлу надо уточнять в Министерстве обороны России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— По данному вопросу звоните в Минобороны, — ответил Песков журналистам.

Ранее в СМИ появились данные, что два российских самолёта с 99 военными и 35 тоннами груза сели в аэропорту Майкетия в Венесуэле. По данным источников в Каракасе, военные прибыли для участия в двусторонних консультациях.

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