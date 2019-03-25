Песков: Без России годовщина начала Второй мировой войны не будет полноценной

Реакция Кремля на отказ польской стороны приглашать российских представителей на памятное мероприятие только негативная, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Позиция России по поводу действий польских властей, которые так и не прислали приглашения Москве для участия в памятных мероприятиях в честь 80-летия начала Второй мировой войны, однозначно негативная. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Негативно. Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными, — ответил Песков на вопрос, как в Москве относятся к тому, что Польша не прислала приглашения России.

Как сообщал Лайф, польские власти отказались пригласить представителей России на памятные мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Как позднее пояснил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, Россия не приглашена как правопреемница СССР, который якобы "нарушил международное право в 1939 году" в отношении Польши.

Напомним, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда гитлеровская Германия напала на Польшу. Примерно через две недели польская армия фактически перестала существовать, а власти страны капитулировали. Тогда СССР взял под контроль часть не занятой гитлеровцами польской территории. Притом в ноте советского правительства к послу Польши в СССР отмечалось, что данное действие в первую очередь направлено на защиту жизни и имущества населения Западной Украины и Западной Белоруссии, которые Польша взяла под контроль после распада Российской империи.