Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров уверен, что на выборах президента Украины победит Пётр Порошенко. Он отмечает, что у действующего главы Незалежной большой опыт фальсификаций, также ему подконтрольны финансы страны.

— У него есть богатый опыт фальсификаций, у него подконтрольные спецслужбы и все финансовые ресурсы страны, — заявил Прозоров на пресс-конференции в Москве.

31 марта на Украине пройдут выборы президента. Основные соперники — шоумен Владимир Зеленский, действующий глава государства Пётр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко. При этом Порошенко возглавляет антирейтинг. Всего же претендентов 39.