Житель Нижнего Новгорода насмерть забил прохожего за пачку сигарет

Возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Восемнадцатилетний молодой человек задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в избиении незнакомого ему мужчины до смерти из-за пачки сигарет. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

Ночью 24 марта около остановки "Проспект Героев" в Нижнем Новгороде нетрезвый злоумышленник попросил закурить у прохожего, а затем забрал всю пачку сигарет, что и стало причиной ссоры. В ходе конфликта подозреваемый руками и ногами жестоко избил потерпевшего, после чего скрылся. От полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте.

В отношении 18-летнего возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Подозреваемого уже задержали, он дал признательные показания. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование продолжается.