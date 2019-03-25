Синоптики ожидают мощную волну тепла в Москве начиная с четверга

Уже к субботе столбики термометров поднимутся до плюс десяти градусов, а далее будет ещё теплее.

В ближайший четверг в столичный регион вернётся весенняя погода, которая принесёт с собой потепление до плюс десяти градусов. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По словам синоптиков, с четверга на территорию европейской части России проникнут согретые Гольфстримом воздушные массы. При этом в ближайшие дни ожидается до шести-семи градусов тепла. Испортится погода в среду, когда похолодает до плюс одного и пойдёт снег.

Уже после четверга столбики термометров начнут подниматься, а к субботе ожидается до плюс десяти градусов. При этом температура будет только расти.

Ранее Лайф рассказывал, что синоптики ожидают в столице потепление до +13 градусов.