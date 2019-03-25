Экс-сотрудник CБУ: Спецслужбы Украины контролируют телеграм-канал "Сталингулаг"

Василий Прозоров перечислил украинские СМИ, также находящиеся под контролем украинских военных и силовиков.

Телеграм-канал "Сталингулаг" был создан и контролируется украинскими спецслужбами, заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Также, по его словам, Служба безопасности Украины осуществляет контроль и над рядом СМИ.

— "ИнформНапалм" — это СМИ, которое чётко контролируется Министерством обороны и Главным управлением разведки. Цензор.net туда же можно отнести. Из новых медиа есть такой, например, телеграм-канал "Сталингулаг". Он организован, создан и контролируется Службой безопасности Украины, — отметил бывший украинский силовик.

Как сообщал Лайф, ранее Василий Прозоров назвал страны, при помощи которых создавалось диверсионное подразделение Украины.