Песков рассказал, почему не происходит обмен пленными "всех на всех" в Донбассе

Москва выступает за обмен пленными в Донбассе в формате "всех на всех", однако существует проблема в несовпадении подходов сторон к этому процессу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Хочу напомнить вам слова российского президента [Владимира Путина] о том, что РФ давно является сторонницей этого процесса (обмена удерживаемыми лицами. — Прим. Лайфа.), и в данном случае всё утыкается в совершенно разный подход сторон к пониманию того, что означает "всех на всех". К сожалению, здесь есть нюансы в подходах, — пояснил представитель Кремля.

Он не стал отвечать на вопрос, в чём заключаются эти нюансы.

Проведение обмена пленными в формате "всех на всех" — одно из главных условий минских соглашений. В последний раз крупный обмен пленными произошёл в декабре 2017 года. После этого стороны должны были продолжить освобождение удерживаемых, но им так и не удалось достичь договорённости по данному вопросу.