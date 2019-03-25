Истец умер в столичном суде, не дождавшись рассмотрения заявления к "Билайну"

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Истец умер в столичном суде, не дождавшись рассмотрения заявления к "Билайну"

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Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллинников

В Кузьминском суде Москвы умер мужчина, который судился с "Билайном". При этом рассмотрение его заявления переносили несколько месяцев, сообщили "360" в экстренных службах столицы.

Заявитель пришёл на судебное заседание. Стало плохо, когда шёл по лестнице, — сообщил собеседник телеканала.

Ему вызвали скорую помощь, однако истец умер ещё до приезда врачей. Тем осталось только констатировать смерть мужчины.

По данным телеканала, мужчина на протяжении трёх месяцев судился с "Билайном". Однако рассмотрение дела несколько раз переносили.

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