Истец умер в столичном суде, не дождавшись рассмотрения заявления к "Билайну"

В Кузьминском суде Москвы умер мужчина, который судился с "Билайном". При этом рассмотрение его заявления переносили несколько месяцев, сообщили "360" в экстренных службах столицы.

— Заявитель пришёл на судебное заседание. Стало плохо, когда шёл по лестнице, — сообщил собеседник телеканала.

Ему вызвали скорую помощь, однако истец умер ещё до приезда врачей. Тем осталось только констатировать смерть мужчины.

По данным телеканала, мужчина на протяжении трёх месяцев судился с "Билайном". Однако рассмотрение дела несколько раз переносили.