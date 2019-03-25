В Кирове мать оставила в квартире пятерых малышей и ушла на пьянку

Двоих, младших, правоохранители поместили в лечебное учреждение, остальных направили в социально-реабилитационный центр.

Полицейские вскрыли квартиру в Кирове, в которой находились пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до девяти лет, оставленные матерью без присмотра. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Кировской области.

Сообщение об оставленных детях поступило в полицию от соседей. Для проверки на место направились сотрудники патрульно-постовой службы, участковый уполномоченный и инспектор ПДН. В квартире дверь никто не открыл. Помещение вскрыли сотрудники службы спасения.

Оказалось, в квартире находились пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до девяти лет, они были одни. По решению медиков двоих младших поместили в лечебное учреждение, остальных направили в социально-реабилитационный центр. По данным правоохранителей, мать детей в это время распивала алкогольные напитки у знакомых.

Сейчас проводится проверка, решается вопрос о привлечении к ответственности женщины за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности.

Ранее в Кирове произошёл подобный случай, который, однако, закончился трагично: в одной из городских квартир маленькая девочка была оставлена одна и погибла от обезвоживания. Мёртвую малышку обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с трёхлетием. Мать бросила дочь и ушла в недельный загул, но тоже поздравляла её с днём рождения в соцсетях, пока та умирала.