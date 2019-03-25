Более 1,5 тысячи десантников приступили к масштабным учениям в Крыму

В манёврах также будет задействовано свыше 300 единиц техники, включая военно-транспортную авиацию и корабли Черноморского флота.

На Крымском полуострове стартовали крупные тактические учения десантно-штурмового и артиллерийского полков седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

— В учении задействовано свыше 1,5 тысячи десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолетов военно-транспортной авиации, вертолетов армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота, — говорится в сообщении военного ведомства.

Как уточнили представители Минобороны, десантирование личного состава будет проводиться на нескольких площадках. Главной задачей десантников станет захват выгодных рубежей и их удержание, чтобы дать возможность высадиться главным силам группировки. В то же время главные силы ВС РФ, по сценарию учений, будут поддержаны огнём артиллерии, танковых подразделений, фронтовой и армейской авиацией, включая беспилотники.

— Одним из самых зрелищных эпизодов станет высадка подразделений воздушно-десантных войск из боевых десантных кораблей с целью захвата и уничтожения пунктов управления условного противника и лагеря подготовки незаконных вооружённых формирований, — сообщили военные.