Шнуров после роспуска "Ленинграда" планирует заняться живописью

Впрочем, этот вид деятельности для лидера "Ленинграда" будет не новым, ранее его картины активно продавались.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что в скором времени планирует заняться живописью.

— Живопись вообще такая штука, она успокаивает, меня по крайней мере. Я мыслями начинаю дрейфовать по холсту, и мне классно. Ну да, помалюю что-нибудь, — рассказал Шнуров.

Он сообщил, что уже и ранее писал картины и даже продавал их за сумму около 30 тысяч евро. При этом произведения и по сей день реализуются нормально.

Любопытно, что все его картины относятся к стилю брендреализм, а первая выставка его работ прошла в 2006 году. Тогда почти все его картины были проданы.