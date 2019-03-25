В Югре нашли склад детского питания в действующем морге — видео

По мнению местного депутата, там, скорее всего, также хранятся формалин, тимол, фенол, сулема и другие сильнейшие яды, которые могут проникнуть через упаковку продуктов.

В здании морга города Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) находилось на хранении несколько тонн коробок с детским питанием. Об этом сообщил депутат местной думы Антон Пантин, который вместе с сотрудниками полиции принял участие в осмотре помещения после сигнала одного из горожан.

— Деятельность в здании продолжается, сам морг и судебно-медицинская экспертиза работают каждый день, и там, скорее всего, хранятся формалин, тимол, фенол, сулема и другие сильнейшие яды, которые применяют для обработки трупов. Картон для них не помеха. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребёнке, — рассказал агентству парламентарий.

На месте уже побывали правоохранители, которые провели осмотр помещения.

По словам Пантина, сейчас правоохранители ведут доследственную проверку. Самого депутата кроме опасений по поводу небезопасности нахождения питания в здании морга волнует ещё и вопрос длительности его хранения там. По его данным, коробки там могут стоять с прошлой осени.

В то время как многие вынуждены на мизерное пособие или на последние деньги покупать питание своим детям в магазинах, тут стоит огромное количество коробок Антон Пантин

Ориентировочная стоимость питания, находящегося на складе, составляет полтора миллиона рублей, отметил парламентарий.