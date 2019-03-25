Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Таким образом, республика имеет возможность стать пятым международно признанным государством, которое россияне могут посещать по внутреннему паспорту гражданина РФ.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым 28 марта будет подниматься вопрос о предоставлении российским туристам возможности въезжать в страну по внутренним паспортам.

— Граждане России смогут приезжать в нашу страну по внутренним паспортам, мы начали переговоры, чтобы проложить им путь, — заявил Чавушоглу.

Он отметил, что обсуждение темы будет продолжено в Москве 8 апреля в рамках заседания совета сотрудничества Турция — Россия высокого уровня и открытия перекрёстного Года культуры и туризма.

Таким образом, Турция может стать пятым международно признанным государством, которое россияне имеют право посетить по основному документу гражданина РФ.