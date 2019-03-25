В страшном ДТП в Одессе погибла родственница Сильвестра Сталлоне

Читайте также

В страшном ДТП в Одессе погибла родственница Сильвестра Сталлоне

371

Погибшая Виктория Кравченко с отцом. Фото: ©livestory.com.ua

Отец жертвы аварии является единственным одесским родственником матери известного актёра.

Жертвой страшного ДТП в центре Одессы в ночь на 24 марта стала родственница голливудского актёра Сильвестра Сталлоне. Об этом сообщает "Обозреватель".

Отмечается, что 33-летняя девушка является дочерью местного бизнесмена Валерия Кравченко, который рассказывал, что он — племянник и единственный одесский родственник матери Сталлоне.

Как ранее писал Лайф, ещё одной жертвой ДТП стал брат чемпиона мира по боксу Рамиля Гаджиева Шамиль.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×