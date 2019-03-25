В страшном ДТП в Одессе погибла родственница Сильвестра Сталлоне

Жертвой страшного ДТП в центре Одессы в ночь на 24 марта стала родственница голливудского актёра Сильвестра Сталлоне. Об этом сообщает "Обозреватель".
Отмечается, что 33-летняя девушка является дочерью местного бизнесмена Валерия Кравченко, который рассказывал, что он — племянник и единственный одесский родственник матери Сталлоне.
Как ранее писал Лайф, ещё одной жертвой ДТП стал брат чемпиона мира по боксу Рамиля Гаджиева Шамиль.
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