Путин провёл встречу с гендиректором Почты России Подгузовым

На совещании обсуждались достижения компании, а также планы на её дальнейшую деятельность.

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором Почты России Николаем Подгузовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава предприятия рассказал, что по итогам прошлого года выручка и чистая прибыль достигли исторического максимума — 190 миллиардов и 2,7 миллиарда рублей соответственно.

— Получив такие результаты и имея прогнозы на будущее, мы приступили ко второй важнейшей задаче — увеличению зарплат на предприятии для сотрудников основного производства, — подчеркнул Подгузов.

По его словам, новая программа начнёт работать 1 мая в 17 регионах с самыми низкими зарплатами. В рамках проекта планируется увеличить доход работников на 20% — до рыночных уровней. Для данных целей в фонд оплаты труда будет инвестировано 11,5 миллиарда рублей.