Россиянка погибла, катаясь на коньках по Байкалу

Жительница Воркуты погибла, когда каталась на коньках по Байкалу. Как сообщает "Интерфакс", россиянка провалилась в большую трещину во льду, которую могла не заметить под слоем снега.

В итоге женщина упала в воду, но ей удалось самостоятельно выбраться. Однако она так сильно замёрзла, что от переохлаждения скончалась. Её санки и рюкзак обнаружили другие туристы, которые впоследствии нашли и тело жительницы Воркуты.

По данным СМИ, женщина собиралась проехать на коньках 40 километров. Она планировала добраться из посёлка Большое Голоустное в посёлок Большие Коты.