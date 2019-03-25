Россиянка погибла, катаясь на коньках по Байкалу

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Россиянка погибла, катаясь на коньках по Байкалу

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Фото: pixabay

Жительница Воркуты погибла, когда каталась на коньках по Байкалу. Как сообщает "Интерфакс", россиянка провалилась в большую трещину во льду, которую могла не заметить под слоем снега.

В итоге женщина упала в воду, но ей удалось самостоятельно выбраться. Однако она так сильно замёрзла, что от переохлаждения скончалась. Её санки и рюкзак обнаружили другие туристы, которые впоследствии нашли и тело жительницы Воркуты.

По данным СМИ, женщина собиралась проехать на коньках 40 километров. Она планировала добраться из посёлка Большое Голоустное в посёлок Большие Коты.

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